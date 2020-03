"Nous agissons aujourd'hui pour faire de l'UE le premier continent neutre au monde sur le plan climatique d'ici 2050.

La loi sur le climat est la traduction juridique de notre engagement politique et nous place de manière irréversible sur la voie d'un avenir plus durable", a indiqué Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne dans un communiqué de presse. Cette loi marque une initiative de la direction de l'organe exécutif de l'Union européenne (UE) d'utiliser des moyens juridiquement contraignants pour forcer les institutions de l'UE et les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et plusieurs autres dirigeants se sont déjà engagés à faire entrer cet engagement politique dans la législation.