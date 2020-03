Au moins 65 malades nécessiteux issus de la commune de Djamaâ, dans la wilaya déléguée d'El-Meghaier (El-Oued), ont bénéficié d'interventions chirurgicales en Otorhinolaryngologie (ORL) dans le cadre du jumelage entre l'établissement public hospitalier (EPH) de Djamaa et l'association "Alliance médicale'' d'El-Oued, ont indiqué mercredi les organisateurs.

Retenue au titre d'un programme médical bénévole de l'association précitée, l'initiative, qui s'est étalée sur deux jours, vise à prendre en charge cliniquement les malades issus de familles nécessiteuses, a expliqué le SG de l'association, Tayeb Mohamed Laid Souid.

Encadrée par un staff médical et paramédical spécialisé, conduit par les spécialistes Mohamed Laid Souid et Chawki Tourki, l'opération a donné lieu également à l'organisation de consultations médicales gratuites en ORL au profit de 400 malades de différentes communes de la daïra de Djamaâ.

Les moyens humains et matériels nécessaires ont été réunis pour la réussite de cette action, qui sera renouvelée prochainement pour toucher d'autres malades i ssus des familles vulnérables et défavorisées, leur épargnant ainsi les déplacements vers d'autres structures de santé éloignées, que ce soit au niveau de la wilaya ou dans d'autres régions du pays.

La campagne a également été mise à profit, au titre de la formation continue, par les généralistes et les paramédicaux pour approfondir leurs connaissances médicales.

Elle a pour but aussi d'impulser la coopération médicochirurgicale entre l'association ''L'alliance médicale'' d'El-Oued et les établissements hospitaliers de proximité pour assurer des prestations médicales gratuites.