Le milieu offensif international algérien de l'AS Saint-Etienne Ryad Boudebouz, s'est dit "ému" d'avoir propulsé son équipe en finale de la Coupe de France de football, à l'issue de la victoire décrochée jeudi soir à domicile face au Stade rennais (2-1).

"Je suis très ému parce que depuis le début de saison, on ramasse. Personnellement, j'en ai pris dans la gueule. Quand tu mets ce but-là, ça te soulage, ça fait du bien. On ne va pas se mentir. Je travaille tous les jours, même si certains n'en ont pas l'impression. Je travaille dur. Ce but fait du bien à tout un club, à tout un peuple et aussi à moi", a réagi le joueur algérien à l'issue de la partie.

Les visiteurs ont ouvert la marque par Mbaye Niang sur pénalty (33'), avant que les Stéphanois en renversent la vapeur grâce d'abord à Timothee Kolodziejczak (43) et Ryad Boudebouz, auteur du but salvateur dans le temps additionnel (90'+4). "Quand on souffre autant ensemble, gagner comme ça, c'est une délivrance.

Sur le but je ne me pose pas de question, c'est la fin. Je la tente, ça entre et tant mieux pour moi. Tout le monde sait que j'ai fait f ace à beaucoup de critiques cette saison.

Répondre aujourd'hui sur le terrain, c'est tout ce que je voulais. J'espère que ça va continuer", a-t-il ajouté.

En finale, Saint-Etienne défiera le 25 avril au stade de France le Paris SG, large vainqueur mercredi en déplacement face à l'Olympique lyonnais (5-1), grâce notamment à un triplé de Kylan Mbappé.

Il s'agit de la troisième finale dans la carrière de l'ancien sochalien. La première était en 2007, en finale de Gambardella avec le FC Sochaux.

Puis en 2015 avec Bastia, en finale de la Coupe de la Ligue, et une défaite face à ce même PSG. Boudebouz (30 ans) avait rejoint l'AS Saint-Etienne en juillet dernier pour un contrat de trois saisons, après un passage de deux années en Espagne où il a joué au Betis Séville avant d'être prêté pendant six mois au Celta Vigo.