L'ex-défenseur international de l’équipe nationale, Carl Medjani sera honoré par la Fédération algérienne de football (FAF), lors du prochain stage de la sélection, prévu du 23 au 26 mars 2020 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, a indiqué vendredi l'instance fédérale sur son site officiel.

Medjani, ex-capitaine des Verts, devra dîner avec les joueurs de l'équipe nationale et donnera le coup d’envoi de la rencontre Algérie-Zimbabwe, programmée pour jeudi 26 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021) dont la phase finale est prévue au Cameroun.

Après 62 sélections et de louables services à la sélection nationale, Carl Medjani avait décidé, récemment, de mettre fin à sa carrière internationale et de se consacrer entièrement à sa vie de famille et passer ses diplômes d’entraîneur pour retourner un jour sur les terrains de football.

Durant sa carrière qui commença à l'AS ST-Etienne, Carl Medjani (34 ans) avait évolué dans plusieurs clubs français, notamment, Metz et AC Mona co, mais aussi en Grèce, Espagne, Turquie et Arabie Saoudite, entre autres.

En équipe nationale, Medjani a honoré sa première sélection en mai 2010 sous la houlette du sélectionneur Rabah Saâdane avec 24 autres joueurs appelés pour préparer la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud à laquelle il prend part, ainsi qu'à la CAN-2012.

Après le Mondial-2010, Medjani devient capitaine de la sélection et titulaire indiscutable, jouant tous les matchs de qualification au Mondial-2014 et ceux de la CAN 2015.