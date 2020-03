Le milieu international algérien de l'ES Tunis Abderraouf Benguit, a écopé de quatre matchs de suspension de toute compétition continentale, a annoncé le club double détenteur de la Ligue des champions d'Afrique de football, mercredi soir sur ses réseaux sociaux.

De son côté, le milieu de terrain Mejdi Traoui a pris quatre matchs, alors que la latéral gauche Khalil Chemmam a écopé de six matchs.

Les trois joueurs sont d'ores et déjà suspendus pour la réception des Egyptiens du Zamalek, vendredi soir (20h00) au stade Radés, dans le cadre des quarts de finale (retour) de la Ligue des champions.

L'entraîneur des "sang et or" Mouïne Chaâbani n'a pas été épargné, puisqu'il a été suspendu pour quatre matchs, ce qui va l'empêcher d'être sur le banc vendredi.

Le club tunisois devra également s'acquitter d'une amende de 140.000 dollars.

La commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a pris ces sanctions suite au rapport de l'arbitre du match aller disputé au Caire, soldé par une victoire du Zamalek (3-1).