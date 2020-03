La 1re partie de la 21e journée du championnat de Ligue 1 de football disputée jeudi a apporté des changements notables en tête du classement avec l'installation de l'ES Sétif et de la JS Kabylie sur le podium, poussant l'ex-dauphin le MC Alger étrillé à Bordj Bou Arreridj (3-0) à la 4e place.

L'ES Sétif a réalisé la meilleure opération ce jeudi en allant battre à Biskra, l'USB (2-0).

Deux buts de Karaoui (45e +2) et Ghacha (72e) ont placé "l'Aigle noir" dans le sillage immédiat du leader le CR Belouizdad (39 pts) qui compte 3 longueurs d'avance sur les Sétifiens, et un match en plus à disputer samedi à Chlef contre l'ASO.

En revanche, l'US Biskra file du mauvais coton en chutant à domicile, alors qu'elle a un besoin pressant de points pou sortir de la zone "rouge" dans laquelle elle se débat. La JS Kabylie a également exploité à bon escient la réception de l'USM Bel Abbes en s'imposant par (2-0) grâce à un doublé de Belgherbi (8e,72e), une victoire qui la propulse à la 3e place du classement général à une petite longueur de l'ESS, qu'elle affrontera la semaine prochaine...

à Sétif.

Pour l'USMBA, cette défaite n'est pas bonne pour le moral des joueurs, qui attendent toujours la régularisation de leur situation financière, et qui auront à jouer, mardi prochain, leur match des quarts de finale de la Coupe d'Algérie devant l'A.Boussaâda.

Enfin, la surprise du jour est venue de Bordj Bou Arreridj où le CABBA n'a pas fait dans le détail en étrillant le MC Alger (3-0).

Ce dernier surpris par un but "éclair"de Djahnit (45e seconde), n'a pu combler son retard, pour sombrer davantage en 2e mi-temps, en encaissant deux autres buts qui le placent au pied du podium au grand dam du coach Neguiz, alors que le "déclic" apporté par Dziri Bilal fraîchement installé sur le banc bordji a transcendé son équipe qui doit toutefois une fière chandelle au Soudanais Youssef Yagoub, à l'origine du penalty du 2e but (56e) et auteur du 3e but (72e).

Si le MCA glisse à la 4e place, le CABBA remonte provisoirement à la 10e place du classement général.

Cette 19e journée se poursuivra samedi et qui sera dominée par le derby algérois, Paradou AC-USM Alger, domicilié au stade du 5 juillet, alors que le leader belouizdadi ira affronter à Chlef, l'ASO, privée de son public pour cause de huis-clos.