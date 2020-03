"La FAF a saisi le ministère de la Santé et le MJS, pour entreprendre les démarches à suivre concernant l'épidémie du coronavirus.

L'instance fédérale est en train de suivre la situation de près.

Une décision sera prise d'ici à la semaine prochaine selon l'évolution du développement de la situation sanitaire au pays", a affirmé vendredi le responsable de communication de la FAF Salah-Bey Aboud, sur les ondes de la radio nationale.

A l'instar de plus de 80 pays et territoires à travers la planète, l'Algérie a été touchée par l'épidémie du coronavirus.

Selon le dernier bilan établi mercredi par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 17 cas positifs ont été enregistrés.

"Le huis clos n'est pas à écarter dans ce genre de si tuation, dans l'objectif de préserver la santé des Algériens.

La Ligue de football professionnel (LFP) devrait prendre des mesures préventives, notamment en ce qui concerne le protocole des matchs, et la nécessité d'interdire aux joueurs de se serrer la main avant le début de la rencontre", a-t-il ajouté. Le match Algérie - Zimbabwe, "prévu le jeudi 26 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida dans le cadre de la 3e journée des qualifications de la CAN-2021, pourrait être également objet de mesures, mais tout dépendra de l'évolution de la situation".

Plusieurs compétitions continentales, dont la saison inaugurale de la Ligue africaine de basket-ball prévue à Dakar (Sénégal), le Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe et la Supercoupe d'Afrique des clubs de handball (messieurs) qui devaient se dérouler début avril à Alger, ont été reportées à une date ultérieure en raison du COVID-19. En Italie, l'un des pays les plus touchés par le coronavirus, toutes les compétitions sportives, y compris les matchs de football, devront se tenir à huis clos jusqu'au 3 avril, selon un décret signé mercredi par le Premier ministre Giuseppe Conte.