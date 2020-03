Le tournoi de luttes associées "Afrique-Océanie", qualificatif aux Jeux Olympiques-2020 , prévu du 13 au 15 mars à El Jadida au Maroc, a été reporté en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a appris l'APS jeudi de l'Union mondiale de lutte (UWW).

"L'UWW vient de recevoir les informations officielles selon lesquelles les autorités marocaines ont décidé de prendre des mesures contre la propagation du COVID-19 et de ne pas autoriser l'organisation d'événements sportifs internationaux avant fin mars. Le tournoi Afrique-Océanie est donc reporté à une nouvelle date qui sera communiquée ultérieurement.

L'UWW et l'organisateur local sont convaincus que ce tournoi pourrait avoir lieu en avril ou mai", lit-on dans le communiqué signé par le secrétaire général de l'UWW, Michel Dussan.

"Nous demandons à toutes les fédérations, équipes et autres participants concernés de ne pas se rendre au Maroc pour le moment et jusqu'à nouvel ordre.",a-t-on ajouté.