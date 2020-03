Organisée par la fédération de cette discipline, en collaboration avec la ligue de wilaya et la DJS locale, cette compétition enregistre la participation de plus de 460 athlètes issus de 195 clubs représentant 33 wilayas du pays, ont indiqué les organisateurs.

Les combats sont encadrés par 52 arbitres nationaux et internationaux affiliés à la fédération algérienne de Kung-fu wushu.

La journée du vendredi est consacrée aux phases éliminatoires dans les catégories masculines juniors et séniors des différents poids, a-t-on précisé.

Les finales sont programmées samedi, au deuxième et dernier jour de la compétition.

Ce championnat national permettra de détecter les meilleurs éléments pouvant renforcer les effectifs de la sélection nationale de cette discipline, ont précisé les organisateurs.