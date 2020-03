La clarithromycine, un antibiotique largement prescrit pour soigner des infections bactériennes comme les angines, les bronchites et les ulcères gastriques, augmenterait le risque de décès d'origine cardiaque, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale British Medical Journal.

Les scientifiques danois ont analysé près de 5 millions de traitements antibiotiques administrés entre 1997 et 2011 à des adultes danois âgés de 40 à 74 ans. Soit 4,3 millions avec de la pénicilline V, 588 000 avec la roxithromycine et 160 000 avec la clarithromycine.

Pendant l'étude, 285 décès d'origine cardiaque ont été observés chez ces patients traités.

Les résultats de l'étude révèlent que la prise de clarithromycine était liée à un risque accru de décès de ce type de 76% par rapport à l'utilisation de la pénicilline V. En revanche, il n'existe plus à fin du traitement. «Même si le risque absolu est "très faible", le nombre total de décès d'origine cardiaque potentiellement évitables n'est pas négligeable dans la mesure où la clarithromycine est l'un des antibiotiques les plus couramment utilisés dans de nombreux pays" explique Henrik Svanström, statisticien du Département d'épidémiologie, du Statens Serum Institut, de Copenhague, co-auteur de l'étude.

En revanche, les chercheurs n'ont constaté aucun risque supplémentaire de décès d'origine cardiaque avec un traitement à base de roxithromycine. «Les résultats de cette étude doivent être confirmés. Les patients traités par clarithromycine ne doivent absolument pas modifier leur prescription médicale sans l'avis de leur médecin » rappelle Henrik Svanström.

Des résultats contestés

Certains chercheurs se sont montrés très prudents quant à la lecture de ces résultats. "Dans la mesure où le taux de décès est très faible, je ne pense pas qu'il faille s'en inquiéter", a estimé Kevin McConway, un professeur de statistiques appliquées au journaliste de l'AFP. « Les risques de la clarithromycine pour des patients présentant certains problèmes cardiaques étaient déjà connus » rappelle Mike Knapton, de la Fondation britannique du cœur.