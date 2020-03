Mesurer le taux d'hormones sexuelles (la testostérone et l'oestradiol) dans le sang des patients pourrait permettre d'identifier ceux qui sont à risque d'arrêt cardio-circulatoire, un trouble du rythme cardiaque fatal dans 95% des cas. Une nouvelle étude, publiée en ligne dans la revue spécialisée Heart Rythm, montre que les hommes ayant eu un arrêt cardiaque soudain, avaient un taux de testostérone (l'hormone sexuelle masculine) beaucoup plus faible. En outre, un taux élevé d'oestradiol, l'hormone sexuelle féminine, a été associé à de plus grands risques de souffrir d'un arrêt cardiaque, chez les hommes comme chez les femmes.

Un moyen simple de découvrir les patients à risque

"Etant donné que l'arrêt cardio-respiratoire est la plupart du temps fatal, y compris en milieu hospitalier, nous sommes constamment à la recherche de moyens de prédire quels sont les patients les plus à risque" explique le Dr Smeet Chugh, de l'Institut de cardiologie de l'Hôpital Cedar-Sinaï, à Los Angeles (Etats-Unis). "L'objectif de cette étude était de faire la lumière sur les facteurs de risque, les déclencheurs et les anomalies génétiques associées à la mort subite d'origine cardiaque". Les chercheurs ont donc mesuré les taux sanguins d'hormones chez 149 patients ayant souffert d'un arrêt cardiaque soudain, en les comparant avec des taux d'hormones de 149 patients souffrant d'une maladie coronarienne, mais n'ayant pas eu d'arrêt cardiaque.

Les conclusions de leur étude sont les suivantes :

Les hommes ayant eu un arrêt cardiaque soudain avaient des niveaux de 4,4 nanogrammes par millilitre de testostérone, par rapport à 5,4 nanogrammes par millilitre pour les autres. Ils avaient également un taux de 68 picogrammes par millilitre d'oestradiol, comparativement à 52 picogrammes par millilitre pour les hommes n'ayant pas eu d'arrêt cardiaque. Quant aux femmes ayant souffert d'un arrêt cardiaque, elles avaient un taux relativement important d'oestradiol (54 picogrammes par millilitre), comparativement aux 36 picogrammes par millilitre pour le groupe de contrôle. Pour le Dr Smeet Chugh, cette découverte devrait ouvrir la voie à un nouveau suivi des patients souffrant de maladies cardiovasculaires et permettre une nouvelle politique de prévention.