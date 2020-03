Un exercice physique excessif après une crise cardiaque ne fait qu'augmenter les risques de mortalité. Le mieux est de ne pas dépasser les 48 km de course par semaine.

Un peu d'exercice pour se remettre en forme après une crise cardiaque, c'est bien. Trop, c'est dangereux ! C'est ce qu'affirment les chercheurs de l'hôpital de Hartford, aux Etats-Unis, dans la revue spécialisée Mayo Clinic Proceedings. En effet, d'après leurs recherches, courir plus de 48 km ou marcher plus que 74 km par semaine augmenterait les risques de mortalité cardio-vasculaire chez les survivants de crises cardiaques.

Ces résultats ne peuvent pas s'appliquer à la population générale, rappellent les auteurs de l'étude, car une activité physique régulière réduit les risques de mortalité chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète de type 2 ou chez les victimes d'un accident vasculaire cérébral.

Ne pas dépasser les limites

D'ailleurs, le guide médical officiel aux Etats-Unis préconise environ 150 minutes d'exercice modéré par semaine ou 75 minutes d'exercice vigoureux. Après avoir analysé l'activité de 2 400 survivants à une crise cardiaque, les chercheurs affirment que dépasser les limites conseillées ne fait qu'augmenter les risques de mortalité.

"Ces résultats suggèrent que les bienfaits de la course à pied ou de la marche n'augmentent pas indéfiniment et qu'au-delà d'un certain niveau, peut-être 48 kilomètres par semaine, il y a un accroissement important du risque", concluent-ils.