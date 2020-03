Un nouveau médicament, le LCZ696 a montré son efficacité dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et dans la réduction de la mortalité liée à cette maladie.

Soigner l'insuffisance cardiaque avec le LCZ696, un nouveau médicament du laboratoire suisse Novartis permettrait de réduire les risques de mortalité de 20%, selon les résultats d'une étude présentée au Congrès de la société européenne de cardiologie. Publié dans la revue médicale New England Journal of Medicine, cet essai révèle aussi une réduction de 21% du nombre d'hospitalisations.

Les bienfaits du traitement ont été démontrés

Un essai clinique de phase III réalisé sur 8.442 patients dans 47 pays suivis durant 27 mois a prouvé l'efficacité du LCZ696 sur l'insuffisance cardiaque.

L'insuffisance cardiaque est définie par l'incapacité du myocarde (le muscle cardiaque) à assurer un débit cardiaque suffisant pour couvrir les besoins énergétiques de l'organisme.

Les résultats de cette étude ont montré que 21,8% des participants traités avec le LCZ696 sont morts d'insuffisance cardiaque et 26,5% chez ceux soignés avec l'enalapril, ce qui représente un écart de 20%. De plus, ce nouveau médicament permet aussi de réduire de 21% le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque.

«Un médicament doit aider les patients à se sentir mieux, à modifier le cours de la maladie et c'est exactement ce que fait le nouveau traitement LCZ696» explique Milton Packer, professeur à l'Université du sud du Texas à Dallas, l'un des principaux auteurs de l'étude. « Et, si ce médicament provoque chez quelques patients de l'hypotension, il crée en revanche beaucoup moins de problèmes rénaux ».

« Malgré les traitements existants, le taux de mortalité de l'insuffisance cardiaque demeure élevé, avec jusqu'à 50% des patients décédant dans les cinq ans après le diagnostic », rappelle Novartis.

Au vu des résultats très satisfaisants de cette étude clinique, Novartis va déposer des demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA), d'ici fin 2014 et auprès de l'EMA, l'agence européenne des médicaments début 2015.