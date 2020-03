Une foule nombreuse de proches, de responsables, de praticiens, d’hommes politiques et de citoyens a accompagné hier l'ancien ministre,Yahia Guidoum, décédé mardi à Alger à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie, à sa dernière demeure après la prière d’El-Dohr, au cimetière de la cité Zouaghi à Constantine.

Affligé par la disparition d’un confrère et un ami, Pr Mahdjoub Bouzitouna, doyen de la faculté de médecine de Constantine a déclaré à la presse que "Constantine et l’Algérie ont perdu un de leur braves fils avec la disparition de Yahia Guidoum . Il était humain, humble, proche de ses malades et ses étudiants".

De son côté, Pr Abdelhamid Aberkane, ancien ministre de la Santé a tenu à souligner que "le défunt était un grand homme et intègre et a œuvré à former des compétences avérées de médecins pour toute la région Est de l’Algérie".

A l’annonce mardi du décès du Pr Yahia Guidoum, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait adressé un message à la famille du défunt dans lequel, il avait fait part de ses condoléances les plus attristées.

Aussi, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait souligné dans un message adressé à la famille du défunt, sa profonde émotion et sa grande affliction à la triste nouvelle du décès de l’ancien ministre.

Natif de Constantine, Yahia Guidoum, Professeur en médecine, et ancien chef de service orthopédie au CHU de Constantine, avait occupé plusieurs postes de responsabilité dont celui de ministre de la Santé et de la Population 1995 à 1999 et celui ministre de la Jeunesse et des Sports de 2005 à 2006.

Le défunt était également membre dirigeant au sein du parti du Rassemblement national démocratique (RND).

A souligner que les ministres de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et celui du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, MM. Abderrahmane Benbouzid et Acheuk Youcef Chawki étaient présents à l’enterrement.