Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a mis en avant, mardi, la nécessité de promouvoir le dialogue et de renforcer le front social interne.

Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience que lui a accordé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des consultations sur la révision de la Constitution, M. Bengrina a prôné "la nécessité d'approfondir et de promouvoir le dialogue, de renforcer le front social interne et de traiter les différentes questions économiques". Il a mis en exergue également l'importance de rechercher "les meilleurs moyens pour la sortie du pays de la situation actuelle et la préservation du statut de l'Algérie de pays pivot et leader, qui prend en charge les besoins de ses citoyens dans divers domaines".