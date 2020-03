Le Conseil de la nation tiendra ce jour une séance plénière consacrée à des questions orales adressées aux membres du gouvernement, a indiqué un communiqué de la chambre haute du parlement.

Ces questions concerneront les secteurs des Travaux publics et des transports, du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial, de la Santé, la population et la réforme hospitalière ainsi que l'Environnement et les énergies renouvelables, indique-t-on de même source.