La production oléicole a connu dans la wilaya de Constantine un développement «considérable» au cours de l’actuelle saison agricole (2019-2020), avec une récolte de 14.550 quintaux, représentant une augmentation de 3,170 qx comparativement à la saison précédente, a-t-on appris mardi de la direction locale des services (DSA).

La campagne de cueillette des différents genres d’olives, notamment «Chemlale», «Sigoise» et «Boumguergueb», les variétés les plus répandus dans cette wilaya, s’est déroulée dans de bonnes conditions entre octobre et novembre derniers, a indiqué à l’APS, Yacine Ghediri.

Il a également assuré que la production oléicole a dépassé les prévisions établies par les services agricoles, estimées à environ 10.000 quintaux, soulignant qu’un «grand intérêt» est accordé à l’oléiculture notamment dans les zones montagneuses à travers «l’encouragement et l’accompagnement des agriculteurs avec l’objectif de les fixer dans leurs régions d’origine».

La production de l’huile d’olive durant cette saison a atteint 1,512 hectolitre, avec un rendement moyen de 16 litres/quintal, avec une hausse de l’ordre de 552 hectolitres comparativement à la saison précédente, a fait savoir le même responsable, notant qu’une quantité de 9.300 qx d’olives a été consacrée à la production de l’huile d’olive et 5.242 quintaux à l’olive de table.

La pluviométrie et l'entrée en phase de production de nouveaux oliviers ont contribué à l’augmentation de la récolte oléicole, a-t-on encore noté, relevant que le nombre d’oliviers productifs cette saison est estimé à plus de 149.000 arbres sur un total de 160.000 oliviers.

A signaler que la filière oléicole dans la wilaya de Constantine occupe une superficie totale de plus de 739 hectares.