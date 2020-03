L’Unité opérationnelle de la direction de l’entreprise Algérie Telecom de Tipasa a parachevé dernièrement le raccordement de 53 bureaux postaux au réseau de fibre optique, à travers la wilaya, a indiqué hier un communiqué de l’entreprise.

L’opération a permis un accès internet de haut débit, tout en mettant un terme aux coupures de réseau, au niveau de ces bureaux, situés pour la plupart dans des zones de montagne reculées de la wilaya, est-il signalé dans le document. Selon le communiqué, l’opération a, entre autres, profité aux bureaux postaux de Gherdous (commune de Sidi Semiane), Tamloul (15 km de la commune de Menaceur), Aghbal ( 15 km de la ville de Gouraya), Boudjebroune et Hamdia ( commune de Beni Milek , à l’extrême ouest de Tipasa), outre d’autre bureaux des zones reculées de la région. Le raccordement de ces bureaux à la fibre optique s’inscrit au titre de la mise en œuvre de la convention signée entre les entreprises Algérie Telecom et Algérie Poste visant la "la modernisation du réseau des télécommunications et l’amélioration des prestations postales", est-il ajouté dans le même document.