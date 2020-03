Un plan d'investissements d'un montant dépassant 1,3 milliards DA en installations électriques, est prévu durant l'année en cours à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé mardi la concession locale de distribution dans un communiqué.

Ces investissement sont destinés à «l’amélioration de la qualité et la continuité de service, notamment, durant la période estivale, marquée par une forte demande en matière de climatisation, de confort et d'éclairage public» a-t-on indiqué.

Il s'agit, est-il indiqué, de «la création de 80 postes HTA/BT pour un montant financier de 414,4 millions DA à travers 21 dairas dont 16 sont déjà mis en service, soit un taux de réalisation de 20%», ainsi que «le remplacement de 14 cellules postes HTA/BT et 04 régulateurs de tension 30KV pour un montant de 388,6 millions DA».

Il sera, également, procédé ajoute le communiqué, à « la réhabilitation et le bouclage de 29 lignes moyenne tension 30 KV et 149 lignes de basse tension d’une longueur de 293 Km, pour un montant de 515,7 millions DA, dont 40 km sont déjà mis en service les deux premiers mois de l’année en cours soit un taux de réalisation de 13%».

Toutefois, déplore le communiqué de la concession, «des oppositions de riverains et des contraintes entravent la réalisation de quelques actions du programme lancé par la Concession de Distribution qui retardent la prise en charge effective des besoins en énergie» de la wilaya.

Actuellement, «des oppositions» retardent le passage de 11 lignes moyennes tension dans les localités d'Azzefoun, Tigzirt, Azazga, Larbaa Nath Irathen, Tizi Ouzou, Ouagnoune et Bouzguene, a-t-on souligné de même source.