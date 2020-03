"Ces incendies, déclarés pour la plupart, durant les mois de juin, juillet, août et septembre derniers, suite à la vague de chaleur enregistrée dans la région, n’ont pas causé de pertes en vies humaines", a indiqué à l’APS, le chargé de la communication auprès de ce corps constitué, le lieutenant Hocine Bouchachia.

Il a fait, également, part de la perte, à la même période, de 60 ha de forêts, sept ha de récoltes agricoles, 3.200 bottes de foin, 560 ha de maquis et 130 ha d’herbes sèches, à cause des incendies.

Le même bilan fait, en outre, état de plus de 1.700 interventions effectuées par les unités de la protection civile de la wilaya, pour l’extinction de 60 incendies de forêts, une centaine de feux dans des vergers d’arbres fruitiers, et une vingtaine de feux de foin et de fourrages.

A cela s’ajoute, une dizaine d’interventions pour des incendies de récoltes, plu s de 1.100 pour des feux d’herbes sèches et 370 interventions pour des feux de maquis, est-il précisé de même source.

Ce total d’interventions ont mobilisé plus de 200 agents relevant des différentes unités de la protection civile disséminées à travers Boumerdes, avec le soutien de l’unité principale du chef lieu de la wilaya, et de la nouvelle unité mobile installée, avant l’été, au niveau de la commune de Beni Amrane, outre des camions anti -incendies, des ambulances, et des véhicules de communication, a souligné le même responsable.