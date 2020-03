L’incertitude qui entoure l’économie mondiale, en raison du Coronavirus, devra aggraver l’affaiblissement de l’économie sud-africaine, a indiqué, mardi, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Les chiffres rendus publics mardi au sujet de la performance de l’économie "ne sont pas satisfaisants, mais ne sont pas surprenants non plus", a dit Ramaphosa lors d’une rencontre avec les médias au Cap. Les signes de la récession étaient clairs, a-t-il dit, citant l’incertitude économique mondiale et les effets de l’épidémie du Coronavirus.

Des chiffres publiés par le département gouvernemental des statistiques ont montré que le produit intérieur brut (PIB) sud-africain s’est contracté de 1,4 pc au quatrième trimestre 2019, plongeant le pays dans une récession technique.

Cette récession est la deuxième depuis l’arrivée au pouvoir en 2018 de Ramaphosa dont les promesses d’"une nouvelle aube" pour l’Afrique du Sud semblent se heurter à une réalité amère.

L’épidémie du Coronavirus aura un impact immédiat sur le tourisme et le commerce, a dit le chef d’Etat sud-africain.

L’Afrique du Sud n’a pas encore confirmé officiellement des cas du virus, mais Ramaphosa a relevé que son pays sera également touché.

"Alors que nous n’avons pas enregistré des cas dans notre pays, nous serons, sans doute, également touchés car de plus en plus de pays sont affectés par le virus", a-t-il dit.