L'euro baissait un peu hier face au dollar, au lendemain d'un plus haut en deux mois provoqué par une baisse surprise des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Vers 9h50 GMT (10h50 à Alger) , l'euro perdait 0,15% face au billet vert, à 1,1156 dollar. Mardi, il était monté jusqu'à 1,1212 dollar, un niveau plus vu depuis début janvier.

Hier, les commentateurs digéraient encore la baisse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine décidée la veille à la surprise générale. Après une déclaration des pays du G7 sans mesures concrètes pour éviter une récession mondiale face à l'épidémie de coronavirus, la Fed a décidé d'agir en urgence en réduisant ses taux de 0,5 point de pourcentage. Cette mesure a été prise entre deux réunions du comité de politique monétaire pour la première fois depuis la crise de 2008.

"La porte reste ouverte pour d'autres assouplissements (monétaires) si cela s'avère nécessaire dans les prochains mois", a en outre souligné Lee Hardman, analyste pour MUFG.

Une baisse des taux d'intérêt rend la devise concernée moins rémunératrice et donc moins attractive pour les ca mbistes.

Mais la "performance économique" des Etats-Unis apparaît comme un facteur "clé" pour limiter la baisse du dollar, a signalé Han Tan, analyste pour FXTM. Celle-ci "semble toujours bien placée pour rebondir, comparé aux autres principales économies", a-t-il ajouté. Dorénavant, le marché aura les yeux tournés vers les autres grandes banques centrales, et notamment la BCE, qui doit tenir une réunion de politique monétaire la semaine prochaine.

Selon plusieurs analystes, l'institution devrait probablement baisser davantage son taux sur les dépôts excédentaires, actuellement fixé à -0,50%, ce qui pénaliserait les banques choisissant de confier leurs liquidités à la BCE au lieu de les prêter aux entreprises et ménages.