Lors de cette rencontre tenue au siège de son département ministériel, M. Arkab a salué la concrétisation de cette coopération entre les entreprises des deux pays et a exprimé la disposition de la partie algérienne d’apporter toute l’assistance technique et l’accompagnement nécessaire pour l’entreprise Sonagas en souhaitant l’élargissement de cette coopération au secteur des hydrocarbures.

Pour sa part, M. Ndong Ondo a exprimé sa satisfaction de la coopération avec le groupe Sonelgaz et a souhaité bénéficier de l’expérience algérienne en matière de distribution de gaz et de la formation. Le mémorandum, signé en novembre dernier à Malabo en marge du 5éme Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GE CF), porte sur une coopération renforcée dans le domaine du transport et distribution du gaz ainsi que l’efficience énergétique entre les deux pays.