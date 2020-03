Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre, Pr Yahia Guidoum, décédé mardi, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président Tebboune a présenté, dans son message, "ses condoléances les plus attristées ainsi que sa profonde compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant de prêter patience et réconfort à la famille du défunt, de l'entourer de Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis aux cotés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle", a conclu le communiqué.

Le Premier ministre présente ses condoléances à la famille du défunt Yahia Guidoum

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre, Pr Yahia Guidoum, décédé mardi à l'âge de 79 ans.

"C'est avec une grande affliction que j'ai appris le décès de l'ancien ministre, Yahia Guidoum qu'Allah Le Tout-Puissant l'entoure de Sa Sainte Miséricorde", a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances. En cette douloureuse circonstance, poursuit M. Djerad, "je ne puis que me résigner à la volonté d'Allah et vous exprimer mes sincères condoléances et compassion, priant Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et d'assister les siens en leur accordant patience et réconfort". "A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le Premier ministre.