Le président de la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Communauté à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelkader Abdellaoui, a examiné mardi avec la présidente de la Commission des Affaires européennes au Parlement danois, Eva Kjer Hansen, plusieurs questions et dossiers, notamment les causes sahraouie et palestinienne et la situation au Sahel, indique un communiqué de l'APN.

Les deux parties ont eu des entretiens élargies sur un ensemble de questions, notamment "le traitement humain réservé aux réfugiés de certains pays dans les centres qui leurs sont consacrés en Algérie", a précisé le communiqué.

Les discussions ont porté également sur "les discriminations auxquelles sont confrontés les immigrés établis légalement en Europe, particulièrement en matière d'études, de travail et de culte, et les moyens d'y faire face notamment à travers le développement de la coopération économique". Par ailleurs, la rencontre entre les deux délégations a longuement abordé "le dossier sahraoui et les violences exercées à l'encontre des femmes dans les territoires occupés ainsi que la cause palestinienne et la situation dans le Sahel". Dans ce sens, "une convergence de vue sur l'impératif respect des droits de l'Homme et de la souveraineté des Etats outre la lutte contre le terrorisme a été soulignée", ajoute le communiqué. Une partie des discussions a été consacrée, par ailleurs, à l'examen des possibilités de hisser le niveau de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'Enseignement supérieur, du commerce et de l'économie".