«L’habileté de ce chahid l’a conduit à préparer la révolution sous tous ses aspects y compris celui de la santé», a indiqué le professeur Brahim Benabdelmoumen de l'université d’Oum El Bouaghi au début du séminaire, dont l’ouverture a été présidée par le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Tayeb Zitouni, qui a effectué une visite de deux jours dans la wilaya à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la , mort du martyr, symbole la révolution.

Le même universitaire a ajouté dans son intervention, intitulée «L’action de Larbi Ben M’hidi à la frontière algéro-marocaine (1955-1956)», que pendant son séjour dans l'Ouest de l'Algérie, le chahid «a œuvré à contacter des médecins algériens pour les intégrer dans les rangs des combattants de la révolution de libération». Parmi les médecins qui se sont mis au service de la Révolution de libération sous la direction du chahid Larbi Ben M’hidi, il y avait le Dr. Benaouda Benzerdjeb, qui soignait les blessés dans son cabinet, en plus du Dr. Mohamed Seghir Nekkache qui formait dans l'anonymat de son cabinet médical des infirmières et des infirmiers pour rejoindre les rangs de la révolution et apporter des soins aux militants de l'Armée de libération nationale», a-t-il souligné. En marge de l'ouverture de ce séminaire, un accord de partenariat et de coopération a été signé entre l'université Larbi Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi et le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, et ce en présence du ministre des Moudjahidine et Ayants droit.

La rencontre se poursuivra demain, mercredi, avec des interventions de professeurs venus de nombreuses universités du pays, dédiées à ce héros de la révolution, sa personnalité et son parcours militant, ont indiqué les organisateurs.