La demi-finale retour de Coupe d'Italie de football prévue mercredi entre la Juventus Turin et l'AC Milan a été reportée sine die sur ordre du préfet de Turin, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus dans le Nord de l'Italie, a annoncé la préfecture.

La décision a été prise à l'issue d'une réunion du Comité pour l'ordre et la sécurité publique, à laquelle ont participé outre le préfet Claudio Palomba, la maire de Turin et les responsables des fores de l'ordre. Aucune date n'a été fixée pour le moment pour la tenue du match, dont le report a été décidé "en urgence" et sur la base des "évaluations faites par l'unité de crise de la Région Piémont" ainsi qu'un rapport de l'adjoint régional en charge de la Santé, Luigi Icardi qui a demandé "d'éviter les rassemblements massifs". Avant de prendre leur décision, les autorités locales ont aussi consulté les ministères compétents à Rome où mardi soir, la Protection civile a annoncé un nouveau bilan de plus de 2.500 cas de contamination (environ 500 de plus que 24H00 plus tôt) et 79 morts (27 de plus que la veille). Selon l'agence Ansa, la nouvelle du report de la demi-fina le retour de Coupe d'Italie entre la Juve et le Milan a été donnée aux joueurs milanais alors qu'ils se trouvaient déjà dans leur hôtel à Turin. Lundi, la Juve avait annoncé que le match allait être joué mais fermé aux supporteurs venant de Lombardie, Emilie-Romagne et Vénétie, les trois régions les plus touchées par l'épidémie de Covid-19. Dans un communiqué, le club turinois avait justifié cette décision par un décret adopté dimanche par le gouvernement italien sur les mesures de lutte contre le coronavirus, qui interdit notamment jusqu'au 8 mars les déplacements organisés de supporters depuis les trois régions. A l'aller, le 13 février, l'AC Milan et la Juventus avaient fait match nul 1-1.