L'attaquant international algérien de Brentford Saïd Benrahma, a été nominé pour le trophée du meilleur joueur de l’année du championnat d'Angleterre de deuxième division, aux "London Football Awards", récompensant les meilleurs footballeurs évoluant au sein des clubs londoniens.

L’ailier algérien de 24 ans a pour concurrents directs : Aleksander Mitrovic (Fulham FC), Jed Wallace (Millwall FC), Brayan Mbeumo (Brentford FC) et Ollie Watkins (Brentford FC).

Benrahma est en train de réaliser une très bonne saison en deuxième division Anglaise, en inscrivant 10 buts et offrant 6 passes décisives, en 32 rencontres.

Le lauréat sera connu jeudi 5 mars.

A Brentford avec lequel son contrat cours jusqu'au 2022, l'enfant de Ain Témouchent est devenu l'une des pièces maîtresses de son équipe, contribuant grandement à la 5e place que son équipe occupe en Championship, synonyme de barrages d'accession. En sélection nationale, Said Benrahma avait honoré sa première sélection en septembre 2015 sous l'ère du sélectionneur français Christian Gourcuff qui l'ava it retenu dans une liste de 22 joueurs dans le cadre des matchs amicaux contre la Guinée (défaite 2-1) et au Sénégal (victoire 1-0).