«Nous sommes prêts à traiter avec tout gouvernement israélien qui s'engagera en faveur d'une paix juste et globale basée sur les résolutions de l'ONU, à établir un Etat palestinien indépendant avec Al Qods Est comme capitale sur les frontières de 1967», a déclaré Nabil Abu Rudeineh, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, dans un communiqué publié par WAFA.

«Notre peuple palestinien ... restera attaché à ses droits nationaux, ... (et) à déjouer toutes les conspirations visant à liquider notre cause nationale», a-t-il ajouté.

Les premiers résultats des élections israéliennes ont montré que le parti de droite, le Likoud, dirigé par le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, a remporté environ 36 sièges sur les 120 que compte le Parlement, tandis que son principal rival, Benny Gantz, chef du parti centriste Bleu et Blanc, en a obtenu environ 32.

Des pêcheurs palestiniens ciblés par des tirs israéliens au large de Ghaza

La marine de l’occupation israélienne a ouvert le feu mercredi, en direction des pêcheurs palestiniens et leurs bateaux au large de Ghaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. La même source a précisé que les pêcheurs palestiniens se trouvaient à l’ouest de la localité de Beit Lahia. Les pêcheurs ghazaouis et leurs embarcations sont régulièrement pris pour cible par des tirs de la marine israélienne.

La mer de la bande de Ghaza devrait s’étendre à 20 milles marins de la côte, conformément aux accords de paix d’Oslo signés par Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), mais l'occupation a une forte présence navale limitant tout trafic entrant ou sortant de l’enclave. Cela limite également la distance que les pêcheurs de Ghaza peuvent parcourir pour pêcher, en l'alternant entre six et neuf milles marins - nettement moins que la distance prévue dans les accords d'Oslo.