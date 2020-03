Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est préoccupé par l'évolution récente du différend électoral en Guinée-Bissau, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric.

«Le secrétaire général suit avec inquiétude la crise institutionnelle en Guinée-Bissau provoquée par le différend électoral en cours», a déclaré mardi M. Dujarric dans un communiqué. M. Guterres encourage «toutes les parties prenantes à attendre la décision de la Cour suprême de justice, à faire preuve de la plus grande retenue et à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout acte qui pourrait saper la paix et la stabilité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, a-t-il indiqué.

Le responsable de l'ONU «réitère l'engagement des Nations unies de continuer à accompagner les Bissau-Guinéens dans leurs efforts pour consolider la paix, la démocratie et le développement», a noté le communiqué.

L'ex-Premier ministre bissau-guinéen Domingos Simoes Pereira, candidat du principal parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), à la présidentielle de décembre dernier conteste t oujours la victoire annoncée par la commission nationale électorale (CNE) d'un autre ex-Premier ministre, l'opposant Umaro Sissoco Embalo. M. Embalo a prêté serment jeudi dernier sans attendre la validation des résultats de l'élection présidentielle par la Cour suprême de justice, qui a exigé une vérification de décompte des voix après que le PAIGC a intenté une action en justice.