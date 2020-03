Les autorités régionales de l'Est et du Sahel burkinabè ont décidé mardi de proroger le couvre-feu en raison des attaques terroristes, a annoncé une source officielle. Dans un communiqué, le gouverneur de la région du Sahel, le colonel-major Salfo Kaboré, a annoncé la prorogation du couvre-feu sur l'étendue du territoire régional du 4 mars au 17 avril 2020.

Dans la région de l'Est, le couvre-feu se voit également prorogé du 3 mars au 4 mai 2020. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques terroristes qui ont fait environ 750 morts et près de 800.000 déplacés depuis 2015. Et des attaques avec des engins improvisés se sont multipliées depuis 2018 au Burkina-Faso, coûtant la vie à près de 150 personnes, selon un décompte de presse.