La Commission européenne présente mercredi son projet de «loi climat» pour l'UE, afin d'inscrire dans le marbre l'objectif de neutralité carbone en 2050, sous le regard de la jeune militante suédoise Greta Thunberg en visite à Bruxelles.

La jeune militante a été invitée à participer à une réunion avec l'ensemble des commissaires européens mercredi matin, une marque de considération inhabituelle.

Pensé comme la référence pour toutes les futures législations de l'Union européenne, le texte vise à transcrire dans la loi l'ambition d'un niveau d'émissions de gaz à effet de serre nettes nulles d'ici le mitan du siècle, c'est-à-dire un équilibre entre les émissions (réduites le plus possible) et l'absorption de carbone (par des techniques de séquestration).

Le président de la commission Environnement du Parlement européen, le Français Pascal Canfin (Renew Europe, centristes et libéraux) y voit aussi l'opportunité de sortir d'un schéma de décision qui nécessite un consensus entre dirigeants.

La «loi climat» fera l'objet d'un dialogue législatif entre le Parlement et les Etats membres.

La caution de celle qu i est devenue l'icône de la lutte contre le changement climatique et d'autres ONG est loin d'être acquise, cependant et le projet de loi, pas encore publié, a déjà suscité des commentaires sévères notamment sur les niveaux de réduction de gaz à effet de serre et les échéances.

Si 2050 ne fait plus débat, la bataille s'annonce en revanche plus âpre sur l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Pour de nombreux observateurs, la barre actuellement fixée, -40% par rapport au niveau de 1990, est obsolète à la fois au regard de l'accord de Paris sur le climat et de la neutralité climatique en 2050.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est engagée, dans son programme politique, à la relever à -50%, voire -55%.

La Commission propose encore, selon le projet de loi, de se donner le droit, après 2030, tous les cinq ans jusqu'en 2050, de revoir les objectifs pour ajuster la trajectoire vers la neutralité climatique.