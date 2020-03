L'Etablissement d'hygiène urbaine et de protection de l'environnement de la wilaya d'Alger entamera, à partir du 15 mars, une large campagne de sensibilisation sur la lutte contre le moustique tigre à travers les différentes communes de la capitale, a-t-on appris mardi auprès du Directeur général de cet établissement.

M. Hamimi Mustapha a précisé à l'APS qu'une campagne de sensibilisation sur la lutte contre le moustique tigre débutera à partir du 15 mars jusqu'à octobre 2020 au niveau de plusieurs communes d'Alger, visant à fournir aux citoyens des conseils sur les mesures à adopter pour faire face aux nuisances de cet insecte en prévision de la saison estivale.

Cette action de proximité sera effectuée en coordination avec les bureaux d'hygiène et d'assainissement au niveau des 57 communes, a fait savoir le même responsable qui a indiqué que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour faire réussir cette opération. Concernant les communes où sont enregistrés les foyers du moustique tigre depuis 2017, M. Hamimi a cité plusieurs communes à l'image de Kouba, Birkhadem, Saoula, Gué de Constantine, Hussein Dey, El Biar, Oued Koriche, Beni Messous, El Hammamet, El Mouradia, Hydra, ...etc.

Parmi les principales causes à l'origine de l'apparition et la prolifération du moustique tigre, M. Hamimi a cité les marécages et les eaux stagnantes, d'où la nécessité de respecter les conditions d'hygiène et de santé.

Afin d'endiguer la prolifération de cet insecte, il est préconisé d'éliminer les eaux stagnantes qui favorisent la reproduction du moustique autour des domiciles, supprimer les pneus usagers et tout autre objet pouvant contenir de l'eau, changer l'eau des vases régulièrement et couvrir les récipients et autres réceptacles d'eau.