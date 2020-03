La deuxième phase du Championnat d'Algérie de handball, Excellence dames, débute vendredi avec six équipes en course pour le titre de champion de la saison 2019-2020, dont les deux archi-favoris au sacre final, le GS Pétroliers (tenant) et son éternel rival le HBC El Biar.

La deuxième phase de l'Excellence dames, groupe Play-off, se jouera en mini-championnat (aller-retour) dont le premier au classement sera sacré champion d'Algérie. Outre le GS Pétroliers et le HBC El Biar, le groupe Play-off est complété par le HC Mila, le CF Boumerdès, le CHB Bachdjerrah et le NRF Constantine.

Pour le maintien (Play-down), les six clubs en course, à savoir l'US Akbou, la JS Awzellaguen, le CR Didouche-Mourad, le CS Mouloud-Mammeri, le HHB Saïda et l'ASFAK Constantine disputeront également un mini-championnat à l'issue duquel les 5e et 6e seront rétrogradés en division inférieure.

Programme de la 1re journée de la 2e phase :

Play-off / Vendredi (15h00) :

HC Mila - CF Boumerdès

GS Pétroliers - CHB Bachdjerrah

Samedi (11h00) :

HBC El Biar - NRF Constantine

Play-down / Samedi :

US Akbou - HHB Saïda (10h00)

JS A wzellaguen - CR Didouche-Mourad (11h00)

CS Mouloud-Mammeri - ASFAK Constantine (11h00).