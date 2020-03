Ali Moussa s'est imposé en trois sets (2-1) devant le Portugais Diogo Morais. L'Algérien a perdu le premier set 6-7 (4), avant de remettre les pendules à l'heure au second set 7-6 (2). Au troisième set, décisif pour départager les deux joueurs, Ali Moussa a remporté la manche facilement 6-1. Au second tour programmé mercredi, l'Algérien défiera l'Espagnol Hugo Salmeron, vainqueur du Tunisien Youssef Labbene, tête de série N.8, sur le score de 6-4, 6-4. Chez les filles, Mebarki a surpris la Marocaine Manel Ennaciri, tête de série N.6 et grande favorite pour atteindre le dernier carré, en deux sets (6-2, 6-3). Au prochain match, la native de Tlemcen défiera la Russe Olga Mishenina, vainqueur du Tournoi international d'Hydra (Grade 4), clôturé samedi dernier. Le reste des Algériens engagés ont été éliminés dès les premiers tours, à savoir: Mohamed Ali Abibsi, Mohamed Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et Brahim Soltani. La phase de qualification s'est déroulée samedi et dimanche, avec la participation de neuf Algériens (8 garçons et 1 fille), mais aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le tableau final, dirigé par le juge arbitre international algérien Abderrahmane Chérifa qui dispose d'un white badge. Selon les organisateurs, cette compétition, qui se déroule jusqu'à samedi sur des courts en terre battue, permettra aux participants d'intégrer ou d'améliorer leur classement mondial «Juniors». Ce sera également une occasion pour les jeunes représentants algériens de se mesurer à des adversaires étrangers, et par la même occasion, de progresser en les côtoyant.