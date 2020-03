Des eaux plus ou moins minéralisées

L'eau est un composant essentiel de notre corps. Elle compte pour 60 % du poids d'un adulte, soit environ 36 litres d'eau pour une femme de 60 kilos. Nos réserves en eau servent entre autres à maintenir la température de l'organisme et assurer l'élimination naturellement nos déchets. Chaque jour, on perd tout de même de 2 à 3 litres d'eau par la transpiration, les urines ou la respiration ! Si on nous rebat les oreilles avec l'importance de boire au minimum 1.5 L d'eau par jour c'est pour garantir notre balance hydrique.

A la différence de l'eau de source, faiblement minéralisée, l'eau de minérale naturelle possède des sels minéraux (calcium, magnésium, sodium, potassium) et oligo-éléments (fluor, silicium, vanadium) aux propriétés spécifiques. Certaines sont plus minéralisées que d'autres.

Sur chaque étiquette est mentionné le résidu sec (RS) qui indique la quantité de minéraux contenus dans une bouteille d'eau. Les eaux dont le RS est inférieur à 500 mg/L sont peu minéralisées tandis qu'au-delà de 1500mg/L elle est très minéralisée.

S'il est conseillé de varier les eaux minérales et de ne pas abuser des eaux très minéralisées, certaines peuvent être prises sous forme de cures, selon les besoins. Lesquels ? Voici quelques repères pour vous aider.

Si on est au régime

Les besoins : quand on suit un régime, il est recommandé de boire plus qu'1.5L d'eau par jour. Non seulement cela aide à éliminer plus vite, mais notre corps a besoin de compenser les carences qui découlent de la restriction alimentaire car les régimes font souvent l'impasse sur les aliments riches en calcium et magnésium.

Ce qu'il vous faut : les eaux riches en calcium et magnésium sont bien indiquées pour rester en forme et éviter le coup de pompe classique en période de régime : Contrex, Hépar. La Courmayeur et la Vittel, riches en sulfates ont en plus des propriétés diurétiques. Cette indication est aussi valable pour les personnes qui ont une alimentation déséquilibrée et ne trouvent pas leur compte de minéraux dans l'alimentation.

Si on est ménopausée

Les besoins : à l'approche de la ménopause et pendant celle-ci, la densité minérale osseuse a tendance à diminuer. Un apport important en calcium, de l'ordre de 1200mg/jour, réduit le risque d'ostéoporose lié à cette fragilisation des os.

Ce qu'il vous faut : une eau riche en calcium (plus de 150mg/L) contribue à maintenir la densité osseuse : Contrex, Hépar, Vittel, Courmayeur. Côté eau gazeuse : San Pellegrino, Badoit, Rozana, Quézac, Arvie, Salvetat.

Si on est fatiguée

Les besoins : contre le stress et la fatigue passagère, on mise sur le magnésium dans l'alimentation (chocolat, céréales complètes, légumes secs) et on complète avec une eau riche en magnésium. Ce qu'il vous faut : des eaux comme Hépar et Contrex qui contiennent plus de 50 mg/L de magnésium. Avec plus de 119 mg/L l'Hépar est la plus chargée en magnésium. Un litre d'Hépar couvre plus de30% des besoins journaliers en magnésium. Idéale dans le cadre d'une cure anti-fatigue de deux-trois jours.

Si on a mal à digérer

Les besoins : les eaux riches en bicarbonate facilitent la digestion en accélérant la vidange gastrique. Elles sont donc bienvenues en accompagnement de repas copieux.

Ce qu'il vous faut : des eaux minérales gazeuses riches en bicarbonate : Vichy, Saint Yorre.

Si on est sportive

Les besoins : quand on fait du sport, on élimine beaucoup d'eau par la sudation. Un exercice intense d'1 heure peut faire perdre de 1 à 2 L d'eau ! On doit donc boire avant, pendant et après le sport pour contrebalancer ces pertes hydriques. L'eau sert aussi à éloigner les crampes et les courbatures en éliminant dans l'urine l'acide lactique provoqué par l'effort.

Ce qu'il vous faut : pour un exercice modéré et régulier, on choisit une eau minérale comme Vittel ou Courmayeur riches en sulfates diurétiques. Les eaux gazeuses bicarbonatées comme Hépar et Badoit permettent de récupérer plus facilement après l'effort.

Si on est constipée

Les besoins Pour relancer le transit intestinal, on augmente la quantité de fibres dans son alimentation et on boit plus d'eau enrichie en magnésium, minéral utilisé pour traiter notamment la constipation.

Ce qu'il vous faut Hépar est la championne toutes catégories pour son magnésium. Elle est suivie par la Contrex pour les eaux plates ; la Rozana, la Quezac et la Badoit pour les eaux minérales à bulles.

Si on fait de l’hypertension

Les besoins : en cas d'hypertension artérielle ou autre trouble cardiovasculaire, on est astreint à un régime pauvre en sel (hyposodique). Dans ce cas, le sodium apporté par les eaux minérales ne doit pas dépasser 200 mg/L.

Ce qu'il vous faut : on boit des eaux minérales allégées en sodium dont certaines portent la mention "convient pour un régime pauvre en sodium" : Hépar, Contrex, Vittel, Courmayeur, Thonon, Evian, Volvic pour les eaux plates. Côté eau gazeuse : Salvetat, Perrier.

Si on est enceinte ou si on allaite

Les besoins : pendant la grossesse et l’allaitement, on a davantage besoin de s’hydrater : il est conseillé de boire 1.6 L d’eau par jour pour les femmes enceintes et 2.1L pour les femmes qui allaitent.

Les besoins en calcium et magnésium augmentent aussi : +100 mg/jour pour le calcium et +30 à 40 mg/ jour pour le magnésium.

Ce qu’il vous faut : une eau minérale riche en calcium et magnésium. Hépar est la mieux dosée en calcium et magnésium mais pour un goût plus neutre, la Contrex ou la Courmayeur font l’affaire.