Une commission de wilaya et 10 brigades locales ont été installées pour recenser les zones défavorisées, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

Cette commission œuvrera, selon la même source, à recenser les besoins en développement ayant un caractère prioritaire au niveau de ces zones, notamment ceux qui ont un impact direct avec l’amélioration des conditions de vie des populations. Des brigades techniques, formées au niveau des daïras, seront à pied d’œuvre pour faire un travail de collecte des données sur la situation dans ces zones défavorisées, à travers notamment des indicateurs ayant un lien avec le raccordement aux réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et du gaz, l’état des routes, de la santé et de l’éducation, en plus d’autres paramètres comme le transport, la nutrition et l’éducation, a-t-on fait savoir.

Le recensement sur le terrain permettra de constituer une banque de données précise et exhaustive sur les différentes zones démunies au niveau des 32 communes de la wilaya et de définir les opérations à c aractère prioritaire susceptibles d’être prises en charge localement. Les autorités locales avaient inspecté, jeudi dernier, plusieurs localités enclavées des communes des daïras de Achâacha et de Hassi Mamèche et pris des mesures d’urgence au profit des populations, notamment en ce qui concerne le branchement des foyers au gaz, l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves et la prise en charge sanitaire des malades, a-t-on indiqué.