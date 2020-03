La nouvelle gare routière d’Illizi entrera en service avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris hier de la direction locale des Transports.

Le projet a atteint les 95% de réalisation et est actuellement en phase des aménagements extérieurs et de son raccordement à la route principale, a indiqué à l’APS le directeur du secteur, Youcef Meghraoui.

Occupant une superficie de 3 hectares, la gare routière comprend, outre sa structure bâtie à deux niveaux, le premier pour l’accueil des passagers (guichets, cafétéria, fast-food, cybercafé et bureau postal) et l’étage supérieur pour l’administration, le parc d’autobus et celui des taxis inter-wilayas, a-t-il précisé.

D’un investissement de 700 millions DA, le projet permettra d’améliorer et d’organiser le transport terrestre de voyageurs, vu l’état de l’actuel gare routière dépourvue des installations les plus simples assurant le confort des voyageurs. Au moins 26 dessertes sont assurées quotidiennement vers différentes wilayas du pays. Des démarches sont en cours pour l’ouverture d’une ligne directe Illizi-Alger, pour épargner aux vo yageurs la contrainte des changements de réservation d’une wilaya à une autre, selon le directeur des Transports.