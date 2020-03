Au total, 84 opérations seront lancées prochainement pour renforcer le réseau électrique à Bouira, et ce en prévision de la période estivale et afin de faire face à la demande croissante en matière de consommation de cette énergie, a indiqué lundi la direction locale de distribution.

"Quatre-vingt et quatre (84) opérations de réhabilitation du réseau électrique sont prévues pour l’été 2020", a indiqué à l’APS la chargée de la communication de la direction de distribution, Mlle Ouidad Benyoucef.

Selon les détails fournis par la même responsable, une enveloppe financière de plus de 1,8 milliard DA a été allouée pour la réalisation de ces projets.

La direction de distribution de l’électricité et du gaz a mobilisé tous les moyens humains et matériels afin de booster le rythme des travaux de réalisation.

"Ces projets ont pour objectif de répondre dans les meilleures conditions à la demande en énergie électrique qui connait une croissance importante en été, période de forte chaleur", a souligné Mlle Benyoucef. La wilaya de Bouira est dotée de 2.800 postes transformate urs sur tout son territoire.

Les services locaux du secteur prévoient de les renforcer via la réalisation de 70 postes supplémentaires pour renforcer le réseau de l’électricité en été 2020. "Vingt-six (26) postes transformateurs sont déjà réalisés et mis en service dans une première étape avec un taux de réalisation actuel de 37,14 %", a précisé la même responsable.

A cette occasion, Mlle Benyoucef n’a pas omis de louer les efforts consentis par les autorités locales de la wilaya pour l’octroi d’assiette foncière afin d’abriter et d’implanter ces postes transformateurs, ainsi que pour la levée de 05 oppositions des propriétaires terriens pour le passage des lignes électriques au niveau de Thaourirth, Ahnif, Ath Laqsar, Bechloul, Sour El Ghozlane et Lakhdaria.

Par ailleurs, la Direction de Distribution de Bouira a enregistré un taux d’évolution des ventes de 7,68 % à fin décembre 2019 pour satisfaire les besoins liés à la demande en matière d’énergie électrique de 201 210 clients.