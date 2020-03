"Toutes les mesures juridiques et administratives ont été prises en ce sens par les instances concernées et ce conformément à la décision prise par le ministère de la Culture", a précisé à l’APS le même responsable.

Cette initiative constitue "la solution idoine" pour exploiter de la meilleure façon possible cette importante infrastructure culturelle, dont la décision de création n’a pas encore été établie malgré sa livraison fin 2018, selon la même source.

A la faveur de ce transfert de gestion entré en vigueur en début d’année, le public tire profit de tous les espaces de ce complexe culturel dont l’exploitation, se limitait jusqu’alors uniquement à la salle de lecture pour les élèves des établissements scolaires avoisinant, a ajouté le directeur de la culture.

Il a par ailleurs expliqué que le complexe culturel de Fesdis comprend une bibliothèque, une salle de lecture, une gra nde salle de conférence, un espace d’exposition, un coin internet et 15 ateliers équipés. Conformément à la politique de redéploiement des employés du secteur de la Culture local, le complexe culturel de Fesdis a été renforcé pour la gestion par des cadres de la direction et de la maison de la culture en plus de quelques bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi, a-t-on souligné.