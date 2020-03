Manchester City, actuel 2e au classement du championnat d'Angleterre de football, a annoncé mardi l'arrivée du latéral droit brésilien de Curitiba (Div.1 brésilienne) Yan Couto (17 ans) pour un contrat de cinq ans.

«Manchester City est ravi d’annoncer que Yan Couto rejoindra le club cet été.

Le Brésilien de 17 ans, qui joue actuellement pour Curitiba au Brésil, a donné son accord pour un contrat de 5 ans», a indiqué le club mancunien via un communiqué.

Le prometteur défenseur, très en vue lors du Mondial-2019 des U17, remporté par le Brésil à domicile en novembre dernier, se trouvait aussi dans le viseur du FC Barcelone et d’Arsenal.

Un transfert attendu dès la fin de l’exercice en cours, moyennant une somme de 6 millions d’euros (plus 6 millions en bonus), d’après des sources sud-américaines.

Couto représente désormais la vente la plus chère de la formation brésilienne, devant l'ancien du Bayern Munich Rafinha, parti à Schalke 04 pour 5 millions en 2005.

Manchester City, où évolue l'ailier international algérien Riyad Mahrez, s'est adjugé dimanche la Coupe de la Ligue anglaise en battant en finale A ston Villa (2-1) au stade de Wembley.

Le club champion d'Angleterre, interdit de participer aux deux prochaines éditions des deux compétitions européennes pour «violation des règles du fair-play financier», a pratiquement perdu son titre au profit de Liverpool qui caracole en tête avec 22 points d'avance sur Man. City, ce dernier comptant un match en moins.