"L'œuvre cinématographique a été au centre d'intenses débats'', a souligné le ministre dans une déclaration à la presse au douar Kouahi (Ain M'lila), région natale du chahid, au cours de sa deuxième journée de travail dans la wilaya, à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la mort du chahid.

Il a fait savoir que "les membres du comité de lecture du film ainsi que le conseil scientifique se sont récemment réunis avec le réalisateur pour se mettre définitivement d'accord à son sujet''.

Le ministre des Moudjahidine s'est également engagé pour que "l'avant-première du film dédié au chahid Larbi Ben M'hidi aura lieu à Oum El-Bouaghi, sa wilaya natale".

En réponse aux questions des journalistes concernant la récupération des archives et les sujets d'ordre historique, en instance avec la partie française, M. Zitouni a expliqué que "tous les dossiers sont en suspend et des négociations seront entamées à ce sujet là où elles ont été interrompues précédemment et le peuple algérien sera informé des nouvelles évolutions du dossier par le biais des médias".

Auparavant, le ministre a donné au chef-lieu de wilaya le coup d'envoi du semi-marathon national, avec la participation de plus de 200 coureurs. M. Zitouni poursuivra sa visite dans la wilaya en présidant l'ouverture des travaux du deuxième colloque international sur la vie du chahid, intitulé "Mohamed Larbi Ben M'hidi (1923/1957), parcours d'un héros".