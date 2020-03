L'astéroïde, désigné 2020 DM4, a été découvert fin février par l'Observatoire du Mont Pourpre (PMO) de l'Académie des sciences de Chine (ASC). «2020 DM4 s'approche de la Terre. Nous estimons que la distance la plus proche entre l'astéroïde et la Terre serait d'environ 7,35 millions de kilomètres. Il présente une menace potentielle, mais nous n'avons pas à nous en inquiéter», a déclaré Zhao Haibin, chef de l'équipe de recherche du Near-Earth Object Survey Telescope au PMO. Les astronomes ont utilisé le télescope chinois Near-Earth Object Survey, basé à Xuyi, dans la province du Jiangsu (est), pour étudier en direction de Leo dans la nuit du 26 février, et ont découvert un objet sombre en mouvement, dont la vitesse apparente est très différente de celle d'un astéroïde typique de la ceinture principale. Ils en ont fait état auprès du Centre des Planète mineurs (CPM) de l'Union astronomique internationale et ont partagé l'information avec d'autres pays. Après cela, onze autres télescopes à travers le monde ont suivi et surveillé conjointement l'astéroïde. Sur la base des données d'observation globales, les astronomes ont déterminé l'orbite de 2020 DM4, et le CPM a annoncé le 29 février la découverte de cet astéroïde potentiellement dangereux. La Chine a rejoint le Réseau international d'alerte aux astéroïdes en février 2018, et le CPM fait avancer la construction de son propre réseau de surveillance, d'alerte et d'observation des objets proches de la Terre. Cependant, la capacité de la Chine dans la surveillance et l'alerte d'objets proches de la Terre est encore limitée. La Chine a besoin de développer de plus grands télescopes pour améliorer sa capacité et jouer un rôle plus important dans le domaine de la surveillance et d'alerte précoce internationales des astéroïdes, a déclaré M. Zhao.