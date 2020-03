Un total de 125 nouveaux cas de contamination par le coronavirus a été recensé mardi en Chine continentale, le plus faible nombre quotidien depuis le 21 janvier, ont annoncé les autorités sanitaires. Le Covid-19 a fait 31 nouveaux décès, tous dans la province du Hubei, portant le bilan de l'épidémie à 2.943 dans l'ensemble du pays, indique t-on de même source. Depuis plusieurs jours, l'épidémie semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes.

Les autorités ont toutefois indiqué mardi que sur les 125 nouvelles contagions, 11 s'étaient produites hors du Hubei, le nombre le plus haut en cinq jours.

Quelque 80.000 personnes ont été infectées en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) par le coronavirus depuis le début de l'épidémie.

Dans l'ensemble du monde, l'épidémie a touché plus de 90.000 personnes, dont plus de 3.100 sont mortes.

Réunion du G7 pour trouver une réponse coordonnée

Les banquiers centraux et ministres des Finances du G7 s'entretiendront mardi par téléphone pour coordonner leur action face à l'impact du nouveau coronavirus sur la croissance mondiale, indique t-on au département américain au Trésor.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell «dirigeront une réunion téléphonique avec leurs homologues du G7 mardi matin», heure de Washington, a indiqué lundi une porte-parole du Trésor.

Les Etats-Unis président cette année le groupe des sept pays les plus riches de la planète, Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni. «Nous aurons cette semaine une réunion par téléphone - parce qu'il faut éviter de trop se déplacer - des ministres du G7 pour coordonner leurs réponses», a affirmé lundi le ministre français, Bruno Le Maire, qui s'était entretenu la veille avec Steven Mnuchin.

«Nous aurons aussi une réunion des ministres des Finances de la zone euro pour coordonner nos réponses», a-t-il ajouté. «Il y aura une action concertée», a-t-il assuré. Le président de l'Eurogroupe, le Portug ais Mario Centeno a annoncé, sur son compte Twitter, que la réunion aurait lieu mercredi par téléphone.



Bahreïn confirme 6 nouveaux cas de coronavirus

Le ministère de la Santé de Bahreïn a confirmé six nouveaux cas de contamination au COVID-19, portant à 47 le nombre total de cas confirmés dans le pays. Les six nouveaux cas comprennent cinq citoyens de Bahreïn et un ressortissant saoudien, qui sont arrivés dans le pays depuis l'Iran à bord de vols non directs, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les six nouveaux cas ont été transférés dans le centre d'isolement désigné de Bahreïn, où ils sont actuellement soignés, ajoute le communiqué.

Le ministère a également expliqué que 1.977 personnes récemment revenues d'Iran ou d'autres pays avaient au total été testées, parmi celles-ci, 1.930 ont été testées négatives pour le coronavirus, et les 47 autres positives.

Le ministère de la Santé a annoncé le lancement d'un portail d'enregistrement en ligne pour faciliter la planification des examens médicaux destinés aux personnes rentrées d'Iran le mois dernier.

Une ligne rouge a également été mise en place pour aider les voyageurs rentrés d'Iran le mois dernier à prendre rendez-vous à l'hôpital.