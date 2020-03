Le nouveau coronavirus a fait 11 morts supplémentaires en Iran, qui portent à 77 le nombre de personnes décédées de la maladie dans le pays, a annoncé mardi le vice-ministre de la Santé Aliréza Raïssi.

Au total, 2.336 personnes ont été contaminées depuis l'apparition de la maladie en Iran, a annoncé M. Raïssi lors du point de presse quotidien de son ministère sur l'épidémie. Entre lundi et mardi 835 personnes de plus ont été testées positives au Covid-19, selon la même source. Un précédent bilan des décès liés au nouveau coronavirus a fait état de 66 morts.

L'Iran est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie de pneumonie virale après la Chine.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a envoyé lundi une première équipe de médecins et plusieurs tonnes de matériel médical en Iran.