Le ministère marocain de la Santé a annoncé avoir enregistré, lundi soir, un premier cas du nouveau coronavirus Covid-19, soulignant qu'il s'agit d'un Marocain revenant d'Italie.

«Dans le cadre du dispositif de veille et de surveillance épidémiologique et en exécution de sa politique de communication, le ministère de la Santé annonce à l’opinion publique qu’un premier cas du nouveau coronavirus a été enregistré et confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc d’un citoyen marocain en provenance d'Italie, et ce en début du soir de ce lundi», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Un total de 125 nouveaux cas de contamination par le coronavirus a été recensé mardi en Chine continentale, où est apparue l'épidémie en décembre 2019.

Le Covid-19 a fait 31 nouveaux décès, tous dans la province du Hubei, portant le bilan de l'épidémie à 2.943 dans l'ensemble du pays, indique t-on de même source.

Depuis plusieurs jours, l'épidémie semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes.Quelque 80.000 personnes ont été infectées en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) par le coronavirus depuis le début de l'épidémie.

Dans l'ensemble du monde, l'épidémie a touché plus de 90.000 personnes, dont plus de 3.100 sont mortes.