Le nombre de cas dans le monde s'élevait à 90.151, dont 3.083 décès, dans 73 pays et territoires, dont 80.026 cas pour la seule Chine, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi à 17H00 GMT.

Tandis que l'épidémie Covid-19 semble faiblir en Chine, elle continue de s'aggraver dans plusieurs pays.

Si les 202 nouveaux cas signalés en Chine continentale constituent le plus faible total depuis fin janvier, 10.134 nouveaux malades ont été enregistrés dans le reste du monde, de très loin le record sur une journée. La France, nouveau foyer aigu de la contamination en Europe avec 191 cas depuis fin janvier, a notamment enregistré son troisième décès depuis le début de l'épidémie, une personne résidant dans la même ville du nord de la France (Crépy-en-Valois) qu'une précédente victime. L'Union européenne a relevé son évaluation du risque à «modéré à élevé», avec un dernier bilan de 2.100 cas confirmés dans 18 pays membres. Les ministres de la Santé de l'UE ont été convoqués pour une réunion extraordinaire vendredi à Bruxelles. En Italie, pays le plus touché en Europe, la barre des 50 morts a été franchie, après une spectaculaire accélération des contagions avec plus de 500 nouveaux cas dimanche sur un total de 2.036.

Quant à la Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine, elle a recensé lundi près de 600 cas supplémentaires et huit nouveaux décès, pour un total de plus de 4.300 contaminations, dont 26 mortelles. L'épidémie fait redouter une crise économique d'ampleur planétaire.

A ce titre, les ministres de l'Economie et les banquiers centraux des pays membres du G7 doivent avoir un entretien téléphonique mardi pour coordonner leur action, a indiqué lundi le Trésor américain.