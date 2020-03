Une forte affluence, de jeunes notamment, a été enregistrée, lundi, à l’ouverture de Journées d'information sur l'Etablissement régional de soutien sanitaire militaire "Chahid Mustapha Bouabdallah", au Centre d’information territoriale de Blida, a-t-on constaté.

Le public nombreux, représenté notamment par des jeunes et élèves, présent sur place s’est montré particulièrement "admiratif des avancées" réalisées par le secteur de la santé militaire, à travers les différents stands d’exposition représentant des hôpitaux mobiles, des pharmacies, et du matériel médical de pointe, entre autres.

Parmi eux, Réda, un jeune en terminal, qui s’est dit "impressionné" par les équipements médicaux de pointe mis en exposition, tout en exprimant son désir de rejoindre cet établissement militaire.

Un vœu partagé par deux autres jeunes, Lotfi et Lamine, venus expressément à ces Journées d'information en vue, ont-ils dit, de "nous informer sur les conditions d’accès à cet établissement, à propos duquel nous cherchons des informations depuis des mois", ont-ils indiqué à l’APS.

Dans son allocutio n d’ouverture de la manifestation, le directeur régional des services de la Santé militaire, à la Première région militaire (1ère RM), le colonel Abdellah Aberkane a souligné l’inscription de ces "portes ouvertes au titre du renforcement de la relation Armée-Nation, et des liens de fraternité et de cohésion antre le peuple et son Armée".

Il s’agit, également, a-t-il ajouté, d’"informer les citoyens sur les différentes structures de cet établissement régional en charge du soutien sanitaire multiformes, au profit des différentes formations de l’Armée nationale populaire (ANP), à travers la 1ère RM, a-t-il signalé.

"Cet établissement régional, sis à Blida, est considéré comme une unité de l’ANP, qui fait office de trait d’union entre l’institution centrale et les unités et brigades médicales de la 1ère RM", a-t-il expliqué, en outre.

Selon les informations fournies sur place, cet établissement régional de soutien sanitaire a été créé le 31 juillet 1974 sous le nom d’Etablissement régional d’approvisionnement sanitaire, avant d’être transformé le 1 mai 1988 en Etablissement régional d’approvisionnement et de logistique des services de sante militaire.

Il prit l’appellation actuelle, Etablissement régional de soutien sanitaire, le 30 décembre 1996, avant d’être baptisé du nom du " Chahid Mustapha Bo uabdallah le 19 mars 2019.

Parmi ses missions principales, le chef de l’établissement, le lieutenant colonel Laksir Rais a cité l’approvisionnement des unités de l’armée en médicaments, matériels, équipements et documents médicaux.

A cela s’ajoute, a-t-il dit, le soutien technique et logistique sanitaire de la PRM en vue de préserver sa totale disponibilité.

Le responsable a, également, fait part au titre de la mise en œuvre des instructions du Haut commandement de l’ANP, de la prise en charge médicale des citoyens des régions reculées du pays, qui sont, également , sensibilisés sur les moyens de prévenir les maladies contagieuses.

L’établissement a participé, à ce titre, à une importante campagne médicale organisée au profit des villages et bourgs des willayas de M’sila, Djelfa et Médéa.

"L’opération a mobilisé d’importants moyens humains et matériels", a assuré le lieutenant colonel Laksir Rais.

La manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 4 du mois courant, englobe de nombreux stands d’exposition dédiés, entre autres, aux activités et missions de l’établissement, outre différentes équipements, dont des ambulances médicalisées exploitées par la structure, et autre hôpitaux mobiles utilisés lors des catastrophes.