La 10ème édition du salon-conférence internationale «NAPEC 2020» (North Africa Petroleum Exhibition & Conférence) prévue du 15 au 18 mars prochain à Oran a été reportée à début septembre prochain en raison de l’épidémie du coronavirus sévissant à travers le monde, ont annoncé lundi ses organisateurs.

«En raison de la propagation croissante de l’épidémie du coronavirus à travers le monde, nous avons jugé prudent de reporter la 10ème édition de cette manifestation économique internationale (Napec 2020), et ce, pour des raisons d’abord préventives, compte tenu de notre engagement d’organiser l’événement dans les meilleurs conditions de sécurité et de sûreté pour l’ensemble des participants, mais aussi suite aux restrictions aériennes et leurs conséquences sur les déplacements des exposants et conférenciers internationaux», ont souligné les organisateurs dans un communiqué. «Devant cet état de fait, Napec décide de reporter cet événement annuel à la période du 6 au 9 septembre 2020», a-t-on fait savoir.

Cette 10ème édition du Napec, prévue au centre de conventio ns d’Oran (CCO), devait connaître la participation de 650 professionnels dans l’industrie pétrolière et gazière représentant plusieurs firmes pétrochimiques et venant de 45 pays.