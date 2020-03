Plusieurs foyers de la maladie mucoviscidose génétique ont été enregistrés parmi une large frange d’enfants de la région Nord de la wilaya de Mila, a indiqué lundi le président du conseil médical de l’établissement public hospitalier "frères Meghlaoui" de Mila, Dr. Mohamed Cherifi.

Dans une déclaration à l’APS, le même cadre a déclaré qu’en dépit de l’absence de statistiques précises sur le nombre des cas, plusieurs foyers de cette pathologie ont été enregistrés notamment dans les communes du Nord de la wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa.

"Transmise par les deux parents lorsqu’ils portent tous deux le gène responsable, cette maladie cause des troubles des protéines du corps qui provoquent des dysfonctionnements de plusieurs organes dont les poumons, le pancréas, les intestins et les voies biliaires et entrainent la stérilité chez les garçons", a détaillé la même source.

Le même praticien a souligné que "la maladie peut causer la mort à l’âge de 12 à 13 ans du fait des complications entraînés particulièrement en cas d’absence de médicaments qui sont excessivement chers d’où la démarche, a-t-il noté, d’acteurs associatifs pour faire figurer cette pathologie parmi les maladie rares prises en charge par l’Etat".

Il existe plusieurs moyens de limiter cette maladie dont "le diagnostic précoce chez les candidats au mariage et l’évitement du mariage consanguin à risque", est-il indiqué.

Une journée de formation au profit des médecins et sages-femmes a été organisée par l’EPH "frères Meghlaoui" sur les risques de maladies dont la mucoviscidose chez les nouveau-nés notamment durant 1000 premiers jours de leur vie. De son côté, le chef de service de la prévention à la direction locale de la santé (DSP), Dr Nadjet Bennacef a relevé que les cas de mucoviscidose dans la wilaya de Mila sont "très peu" commentant l’absence des statistiques par le fait "qu’aucunes données sur cette maladie n’ont été communiquées par les établissements de santé à la DSP".